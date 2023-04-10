Çavuşoğlu: Suriye konulu 4'lü toplantı mayıs başında yapılabilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye konulu dışişleri bakanları 4'lü toplantısı konusunda, "Mayıs ayı başı gibi bir dönemde gerçekleşeceğini düşünüyoruz." dedi.

Rusya’nın başkenti Moskova’da Türkiye, Rusya, İran ve Suriye Dışişleri Bakan Yardımcılarının Türkiye ve Suriye ilişkilerinin normalleşmesini ele almak üzere 3-4 Nisan tarihlerinde 4'lü teknik toplantı yapılmış, toplantıda Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ele alınmıştı.

Toplantının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "3-4 Nisan'da Moskova'da Rusya, İran, Suriye ve Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde dörtlü istişareler yapıldı. Bu ülkelerin (Türkiye ve Suriye) dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi için hazırlık konuları tartışıldı. Katılımcılar doğrudan ve açık sözlü bir şekilde yaklaşımlarını belirlediler ve temasların devam etmesi konusunda anlaştılar." ifadeleri kullanıldı.

Dörtlü görüşmeye, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayman Susan, İran Dışişleri Bakanı’nın Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov katıldı.