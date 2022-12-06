Çavuşoğlu: Ya Yunanistan geri adım atar ya da gereğini yaparız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu'yla ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, "Finlandiya’dan henüz bize yönelik silah ambargosunun kaldırıldığına yönelik bir açıklama olmadı, bu açıklamayı da bekliyoruz. İki ülke arasında (İsveç - Finlandiya) uygulamada bir ayrım yapmıyoruz. Bizim Finlandiya ile daha az problemimiz var. İsveç’in daha somut atması gereken adımlar var. Şahsın Türkiye’ye iade kararı memnuniyet verici, Bizim listemizde adı yoktu. Ama sonuç olarak olup olmaması önemli değil." dedi.

Çavuşoğlu, "(Yunanistan'ın adalardaki askeri tatbikatları) Ya Yunanistan geri adım atar, anlaşmalara uyar ya da biz gereğini yaparız." diye konuştu.