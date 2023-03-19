Çavuşoğlu'ndan Ekvadorlu mevkidaşına taziye telefonu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekvador Dışişleri Bakanı Holguin'ı telefonla aradı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, 6,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle mevkidaşı Holguin'e "geçmiş olsun" dileklerini ve taziyelerini iletti.

Ekvador'da deprem

Ekvador'un Balao kentinin 6 kilometre kuzeydoğusunda dün 6,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremde şimdiye kadar 13 kişinin hayatını kaybettiği ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi verildi.