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Çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan tutuklandı

Eskişehir'de çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan tutuklandı.

Haber Merkezi
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Çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan tutuklandı
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Eskişehir'de çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan tutuklandı.

Polis ekiplerince dün gözaltına alınan Arda K'nin (18) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Özel harekat polisleri eşliğinde Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne getirilen Arda K, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen saldırgan tutuklandı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, dün Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'ndaki çay bahçesine gelen Arda K, bazı kişilere bıçakla saldırmıştı.

Çay bahçesinde ve parkta oturan T.A. (71), C.Ö. (57), N.Ö. (87), M.K. (64), C.A. (64), saldırıda bıçakla yaralanmıştı. Başında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleği bulunan saldırgan, polis tarafından gözaltına alınmıştı.

 

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