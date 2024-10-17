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Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı hakkında inceleme başlatıldı

Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Cengiz'in avukat olan sevgilisinin eski sevgilileri hakkında gözaltı talep ettiği yönündeki iddialar üzerine Hâkimler ve Savcılar Kurulu, başsavcı hakkında inceleme başlattı.

Haber Merkezi
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Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı hakkında inceleme başlatıldı
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Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Cengiz'in, avukat olan sevgilisinin, 5 eski sevgilisini gözaltına aldırdığı öne sürülüyordu. Başsavcının bu işlemi, söz konusu kişilerin kendi adına Instagram hesabı açtığı iddiasıyla ilgili uyguladığı belirtiliyordu.

"Kişisel verilerin hukuksuz bir şekilde ele geçirilmesi" suçunu işledikleri gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı çıkan 5 kişiden 1'i gözaltına alındı.
Evinde arama yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. İddiaların ardından Hâkimler ve Savcılar Kurulu harekete geçti. Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı hakkında inceleme başlatıldı.

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