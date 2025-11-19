Çayın yanına limon için 10 TL ücret alan işletmeye 37 bin TL ceza

Ticaret Bakanlığı, son günlerde sosyal medyada ve bazı basın organlarında yer alan “Çayın yanında verilen limona 10 TL ücret alındı” iddiaları üzerine inceleme başlattı. Bakanlık ekipleri, 17 Kasım 2025’te Üsküdar Kuzguncuk’ta faaliyet gösteren işletmede yerinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimde işletmeye, fiyat etiketi, tarife–fiyat listeleri ve hizmet sunumuna ilişkin mevzuat hakkında bilgilendirme yapıldı. İşletme yetkilisinin beyanı tutanak altına alınırken, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliği’ne aykırı 12 tespit nedeniyle işletmeye toplam 37 bin 992 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca işletmede satışa sunulan içecek grubuna ait dört ürün için son üç aya ilişkin faturaların ibrazı istendi. Bu ürünlere yönelik nihai değerlendirme, fatura incelemelerinin tamamlanmasının ardından Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından yapılacak.

Ticaret Bakanlığı, tüketicinin korunması, fiyat doğruluğu ve piyasa düzeninin sağlanması için denetimlerin süreceğini kamuoyuna duyurdu.