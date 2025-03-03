Çayırhan'da özelleştirmeye karşı işçiler kendilerini madene kapattı

Ankara’nın Nallıhan İlçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı’nın özelleştirilmesine karşı çıkan madenciler eylemlerinin 100. gününde, Çayırhan Termik Santralı’na ait arsa, bina ve maden sahalarının 4 Mart’ta düzenlenecek ihaleyle özelleştirilmesine iki gün kala kendilerini madene kapatma kararı aldı.

50 işçi kendilerini madene kapattı

ANKA Haber Ajansı'nın aktardığına göre 10’u termik santral işçisi olmak üzere toplam 50 işçi, dün akşam (2 Mart) kendilerini madene kapattı. İşçiler, maden ocağı ve termik santralin özelleştirileceği 4 Mart gününe kadar yerin 800 metre altında oturma eylemi yapacak. Oruç tutan işçiler sahurlarını yer altında yapacak.

Madenciler, yerin altına inmeden önce açıklama yaptı. Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şube Sekreteri Selim Aslan ve TES-İŞ Şube Başkanı Sinan Türkel, yayımladıkları videoda iyi bir sonuç alana kadar yerin altında olacaklarını dile getirdi.

“Zaman tükendi”

Devletten olumlu bir dönüş alamadıklarını belirten Aslan şunları kaydetti:

“Yaklaşık 100 gündür verdiğimiz mücadelede devlet büyüklerimizden bize bir dönüş olmadı. Zaman tükendi, 4 Mart yaklaştı. Biz de arkadaşlarla karar aldık. Madencinin sadece iyi günde değerini bilmesinler. İyi bir sonuç alana kadar kendimizi yer altına kitleme kararı aldık. Hepimize hayırlı olsun inşallah.”

TES-İŞ Şube Başkanı Sinan Türkel de “Arkadaşlar mücadeleye devam ediyoruz yer altına kapanıyoruz. Biz de TES-İŞ olarak madencilerle birlikte yer altına giriyoruz. Gazanız mübarek olsun, Allah işinizi rast getirsin” dedi.

Mansur Yavaş’tan destek

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Çayırhan maden işçilerinin özelleştirmeye karşı kendilerini madene kapatmalarına ilişkini sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yavaş’ın paylaşımı şöyle:

“Çayırhan’da alın teriyle ekmeğini kazanan madencilerimizin sesini duymazdan gelmek, emeği yok saymaktır. Ramazan ayında, alın teriyle geçimini sağlayan işçilerimizin haklı taleplerine kulak tıkamak vicdana sığmaz. Madencilerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyor, emeği inada kurban etmeyin diyoruz!”

Çayırhan’da alın teriyle ekmeğini kazanan madencilerimizin sesini duymazdan gelmek, emeği yok saymaktır.



Ramazan ayında, alın teriyle geçimini sağlayan işçilerimizin haklı taleplerine kulak tıkamak vicdana sığmaz.



Madencilerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyor,… pic.twitter.com/6DUfkHBqbl — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 2, 2025

Maden Ocağı’nın özelleştirilmesine karşı çıkan ve 20 Kasım 2024’te kendilerini madene kapatarak dokuz gün özelleştirilmenin iptali için direnen maden işçileri, Ankara’ya yürüyüş başlatmıştı.

Çayırhan’dan Beypazarı’na ulaştıkları sırada hükümet yetkilileri, Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocakları’nın özelleştirilmesi ve varlık satışını 4 Mart 2025’e ertelemişti.

Bu nedenle yürüyüşlerine ara veren işçiler, 10 Şubat’ta Beypazarı’ndan Ankara’ya doğru yeniden yürüyüşe başlamış, 13 Şubat’ta Ankara’ya ulaşmıştı. Ancak işçilerin talepleri yine kabul görmemişti.