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Cebinde 80 lirayla Türkiye'ye gelen Suriyeli milyoner oldu: Kendi şirketini kurdu

Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yapan Yaser Haddad, cebinde yalnızca 80 lira varken para kazanma yolunu keşfetti ve kısa sürede milyonlarca lira kazandı.

Haber Merkezi
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Cebinde 80 lirayla Türkiye'ye gelen Suriyeli milyoner oldu: Kendi şirketini kurdu
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Suriyeli Yaser Haddad, cebindeki 80 lirayla geldiği Türkiye'de milyoner oldu. Cebinde sadece 80 lira varken kara kara düşünen Haddad, para kazanmanın yöntemini bularak kendi şirketini kurdu. Kısa sürede bir servete sahip olan Haddad, şirketinde 45 kişiye iş imkanı sağlıyor.

Sosyal medyayı kullanarak işini büyüttü

"Boğulacaksam büyük denizlerde boğulayım" diyerek cebindeki 80 lirayla Hatay'dan İstanbul'a gelen Haddad, bir süre iş aradıktan sonra Arap turistlere rehberlik yapmaya başladı.

Tedeport'un haberine göre, sosyal medyayı kullanarak işini büyüttüğünü ifade eden Haddad, kısa sürede kendi şirketini kurdu. Şirket yaklaşık 1 milyon lira ciro yapıyor.

"Cebimde 80-90 lira vardı"

Arap turistlerin kendisine ciddi paralar bıraktığını söyleyen Haddad yaşadığı süreci şöyle anlattı:

"Taksim civarına geldim firmalara teker teker sordum, ne derlerse çalışacaktım. Cebimdeki para 80-90 liraydı. Araplara Türkiye’yi tanıtma amacıyla Instagram ve Snapchat sayfası açtım. 2014 yılında şirketimi kurdum. Ondan sonra 12 bin TL’ye ilk arabamı alarak çalışmaya başladım. Bu sırada Katar’dan 30 kişilik bir grup geldi. Yaklaşık 11-12 gün Türkiye’de kaldılar ve ciddi bir para bıraktılar. Gelen parayı bir tarafa koyarak çalışmaya devam ettim." dedi.

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