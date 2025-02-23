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Çekimleri durdurulan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin videoları da silindi

Now TV'de yayınlanan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi, mahkemenin verdiği karar doğrultusunda, mevcut bölümlerinin yayını ile yeni bölümlerin çekimleri durduruldu. Dizinin YouTube kanalındaki videoları da kaldırıldı.

Haber Merkezi
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Çekimleri durdurulan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin videoları da silindi
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Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin çekimleri, yaşanan gelişmelerin ardından tamamen askıya alındı.

Dizide Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu, Devrim Yakut, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş ve Meryem Uzerli gibi isimler yer alırken, son bölümde yaşananlar bazı seyirciler tarafından tepkiyle karşılandı.

RTÜK yayın durdurma kararı verdi

Yaşanan bu gelişmeler üzerine gelen şikayetler sonrasında, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dizide yer alan toplum ahlakına aykırı unsurlar nedeniyle idari para cezası uyguladı ve yayın durdurma kararı verdi.

Şakir Paşa'nın torunları mahkemeye başvurdu

Buna ek olarak, Kabaağaçlı ailesinin gerçek hayat öyküsünü konu alan diziyle ilgili olarak, Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın torunları da mahkemeye başvurdu. Mahkemenin verdiği karar doğrultusunda, dizinin mevcut bölümlerinin yayını ile yeni bölümlerin çekimleri durduruldu.

Tüm bu gelişmelerin ardından, dizinin YouTube kanalında yer alan tüm videolar kaldırıldı. Ayrıca Now adlı platformdan dizinin adı, görselleri ve bölümleri silinerek yayın akışından çıkarıldı.

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