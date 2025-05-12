Çekmeköy'de inşaat alanında göçük! Göçük altında kalanlar olduğu bildirildi

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir inşaatta meydana gelen göçük nedeniyle mahsur kalanlar olduğu belirtildi.

Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Olay, Çekmeköy Reşadiye Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan bir inşaat alanında henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle inşaatta mahsur kalanlar olduğu ifade edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.