  3. Çekmeköy'de otobüs durağa girdi: Yaralılar var
Çekmeköy'de otobüs durağa girdi: Yaralılar var

Çekmeköy - Şile yolunda seyir halindeki bir İETT otobüsü, park halindeki taksi ve kamyonete çarptı, ardından durağa daldı.

Çekmeköy'de otobüs durağa girdi: Yaralılar var
Çekmeköy - Şile yolunda seyir halindeki bir İETT otobüsü, park halindeki bir taksi ile kamyonete çarptıktan sonra durakta bekleyen yolcuların arasına daldı.

Kaza sonrası olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanıkları, otobüs şoförünün önündeki motosiklet sürücüsüyle tartıştığı sırada aracın kontrolünü kaybettiğini iddia etti.

