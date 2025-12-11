Çekmeköy'de polisin şehit edilmesi: Gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri pazartesi günü saat 07.30 sıralarında Çekmeköy Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde bulunan eve uyuşturucu operasyonu gerçekleştirmişti. Yapılan operasyonda evde bulunan şüpheliler polis ekiplerine ateş açmış ve çıkan çatışmada Özel Harekat Polisi Emre Albayrak, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Olayla bağlantılı aile fertleri gözaltında

Çatışmada polis memurunu şehit eden Ramzan A. (35) etkisiz hale getirilmiş ve saldırganlardan Çetin A. ve babası Cemal A. ise olay yerinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Çalışmalarını genişleten Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aile apartmanı olarak kullanılan binada inceleme yapmış, incelemenin ardından saldırgan Ramazan A.'nın eşi Rabia A. ile üst katta oturan annesi Bedriye A. ve en alt katta oturan erkek kardeşi Çetin A.’nın eşi Simge A. da gözaltına alınmıştı.

5 şüpheli adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan Cemal A., Bedriye A. , Çetin A., Rabia A. ve Simge A. emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.