  3. Çekmeköy’de savcı Ercan Kayhan'I öldüren saldırganın 3 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı
Çekmeköy’de savcı Ercan Kayhan'I öldüren saldırganın 3 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı

İstanbul Çekmeköy’de bulunan Yeşil Oba Et Mangal isimli işletmede dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan (58) bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Saldırganın üç farklı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

Çekmeköy’de savcı Ercan Kayhan'I öldüren saldırganın 3 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı
Saldırganın, işletmede yaklaşık iki yıl önce garson olarak çalışan Mustafa Can G. (19) olduğu belirlendi. G.‘nin, o dönemde müşteri olarak işletmeye gelen Savcı Kayhan ile henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştığı ve aralarında husumet başladığı tespit edildi.

Boğazından bıçakladı

Edinilen bilgiye göre, aradan geçen zamana rağmen husumeti sürdüren G.nin, dün akşam işletmeye gelerek Savcı Kayhan’a saldırdı.
Zanlı, Kayhan’ı boğazından bıçaklayarak ağır şekilde yaraladı. 112 sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Suç aletiyle yakalandı

Saldırgan Mustafa Can G., suç aletiyle birlikte olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Suç kayıtları çıktı

Gül’ün kadına karşı şiddet, ısrarlı takip ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından 3 ayrı sabıkası bulunduğu ortaya çıktı. Zanlının ayrıca 2024 yılı Kasım ayı ile 2025 yılı Ocak ayı arasında Maltepe Cezaevi’nde kaldığı öğrenildi.

