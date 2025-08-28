  1. Ekonomim
Çekmeköy’de silahlı saldırı: Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç hayatını kaybetti

Çekmeköy'de bir kafede otururken silahlı saldırıya uğraması sonucu başından ağır yaralanan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz gün saat 21.00 sıralarında Çekmeköy Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak'ta bir kafede oturan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç (49), iddiaya göre alacak-verecek meselesi nedeniyle bir kişi tarafından silahla başından vuruldu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Polisin şüpheli şahsı yakalama çalışmaları sürüyor

Ağır yaralanan Meriç ambulansla Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Meriç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polisin şüpheli şahsı yakalama çalışmaları sürüyor.

