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Çekmeköy'de sünger fabrikasında çıkan yangına ilişkin soruşturma başlatıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Çekmeköy'deki sünger fabrikasında çıkan orman yangınına ilişkin soruşturma başlattı.

Haber Merkezi
AA
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Çekmeköy'de sünger fabrikasında çıkan yangına ilişkin soruşturma başlatıldı
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İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde sünger fabrikasında çıkan yangınla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Alemdağ Şair Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde ormana yakın bölgede bulunan sünger fabrikasında dün akşam saatlerinde çıkan ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saatlik çalışmasıyla söndürülen yangına ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Taşdelen mesire alanı, at çiftliği ve sitelere yakın konumda yer alan fabrikada kimyasal maddelerin de yanmasıyla alevlerin şiddeti kısa sürede artmış, gece birçok ilçeden görülen yangın ormana ve yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülmüştü.

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