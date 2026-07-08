Çekya'daki kriz NATO aile fotoğrafına yansıdı!

Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'nin aile fotoğrafında diplomatik açıdan ilginç bir ayrıntı dikkat çekti.

Diğer ülkelerin aksine Çekya'yı iki isim temsil etti: Başbakan Andrej Babiš ve Cumhurbaşkanı Petr Pavel.

Bunun nedeni, Prag'daki iç siyasi gerilim. Rusya'ya daha yakın bir çizgide olduğu değerlendirilen Başbakan Babiš, NATO Zirvesi heyetine Cumhurbaşkanı Pavel'i dahil etmek istemedi.

Ancak eski NATO Askerî Komitesi Başkanı olan ve Batı yanlısı tutumuyla bilinen Pavel'in açtığı dava sonucunda mahkeme heyete Cumhurbaşkanı'nın da dahil edilmesine karar verdi. Dolayısıyla Ankara'daki NATO zirvesinde Çekya heyetinde hem Başbakan, hem de Cumhurbaşkanı yer aldı.

İki lider arasındaki siyasi gerilim aile fotoğrafına da yansıdı. Babiš ve Pavel, adeta "kavgalı akrabalar" gibi fotoğraf karesinin iki ayrı ucunda yer aldı.

NATO'nun birlik mesajı vermeyi amaçladığı zirvede, Çekya'nın iç siyasi ayrışması objektiflere böyle yansıdı.