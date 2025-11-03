  1. Ekonomim
  3. Çelik duyurdu: UNESCO tarafından 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü ilan edildi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, UNESCO’nun 15 Aralık’ı “Dünya Türk Dili Ailesi Günü” ilan ettiğini duyurdu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) tarafından 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü ilan edildiğini duyurdu.

Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün alınan karar, Türk Dünyası, Türkçe konuşanlar ve Türkçe öğrenenler için kutlu olsun. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) 43. Genel Konferansı’nın bugün (3 Kasım) gerçekleştirilen oturumunda çok önemli bir karara imza attı. Bugün kabul edilen kararla 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü olarak ilan edildi. Güzel Türkçemizin korunmasına ve insanlık mirası olarak gelecek nesillere aktarılmasına katkıda bulunacak bu kararın alınmasına emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

