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Çelik'ten Özel'e tepki: Şimdi de Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunmuş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "küresel lider değil, yerel diktatörsün" sözlerine tepki gösterdi.

Haber Merkezi
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Çelik'ten Özel'e tepki: Şimdi de Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunmuş
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından Özgür Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi. 

Ömer Çelik, "Özgür Özel’in söylemlerinin çoğu Avrupa aşırı sağının kopyasıdır. Şimdi de Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunmuş." dedi. 

Çelik paylaşımında, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanımıza 'küresel bir lider değil, yerel bir diktatörsün' demiş. Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeyi ilk ve en çok kullananlar, Avrupa faşistleridir.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in genel başkanlığı 'kopyacı' bir genel başkanlıktır. Özgür Özel’in söylemlerinin çoğu Avrupa aşırı sağının kopyasıdır. Şimdi de Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunmuş.

Bırakın küresel liderliği, yerel bir lider bile olamamış birinin, Cumhurbaşkanımızın liderliği hakkında söz söylemesi trajik bir durumdur." ifadelerini kullandı. 

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