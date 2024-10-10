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Cem Garipoğlu’nun DNA işlemi bitti, kemikleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Münevver Karabulut’u vahşice öldüren Cem Garipoğlu’nun Adli Tıp Kurumu'nda DNA işlemleri tamamlandı. Garipoğlu ailesinin avukatı bugün Adli Tıp Kurumu’na gelerek kemikleri teslim aldı.

Haber Merkezi
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Cem Garipoğlu’nun DNA işlemi bitti, kemikleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
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Bahçeşehir’de 2009 tarihinde lise öğrencisi Münevver Karabulut’u vahşice öldüren Cem Garipoğlu’nun mezarı DNA işlemleri yapılmak üzere açılmıştı.

Garipoğlu’nun kemikleri DNA işlemleri için 03.10.2024 Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Biten işlemlerinin ardından Garipoğlu ailesinin bugün avukatı Adli Tıp Kurumu'na kemikleri teslim almak için geldi. Kemikleri teslim alan avukat defnedilmek üzere götürdü.

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