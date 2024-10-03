Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı! Avukattan flaş sözler: Kefen yok, kemikler dağınık

Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Bahçeşehir'de Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüştü. Olayın ardından uzun bir süre firar eden Garipoğlu tutuklanmış ve 10 Ekim 2014 tarihinde kaldığı hücrede ölü bulunmuştu.

Ölen kişinin Cem Garipoğlu olup olmadığı yönündeki iddialar üzerine Karabulut ailesi avukatları aracılığıyla fethi kabir işlemi yapılmasını talep etmişti.

Mezar açıldı

Bugün mezar açıldı ve yaklaşık bir saatlik bir çalışmanın ardından ceset, mezardan çıkarıldı ve tabuta konularak Adli Tıp'a götürüldü.

Avukattan açıklama: "Kemikler kefensiz bir şekilde duruyordu"

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözemir, fethi kabir işlemi sonrası açıklamalarda bulundu. Milliyet.com.tr'de yer alan habere göre Epözdemir, "Mezar 2 katlıydı, ilk kat boştu. Alt tarafta kemikler kefensiz bir şekilde duruyordu. Ceset bütünlük göstermiyordu. Cem Garipoglu'un ailesinden kimse yoktu. Sadece avukatları vardı. Ailesinin hazır bulunması gerekirdi ama gelmediler. Kafatası ve kemikler alındı. Aileden yeniden DNA örnekleri alınmasını talep ettik. Kemikler üzerinde inceleme yapıldıktan sonra kimliklendirme işlemi yapılacak. Güncel DNA örnekleriyle bu incelemenin yapılmasını rica etmiştik. 10 yıl önce yapılan DNA örneklerini yetersiz bulduk. İncelemeler sonrasında ceset yeniden avukata teslim edilecek."

Kimlik eşleşmesi yapılacak

Garipoğlu'ndan alınan DNA örnekleri, ailesiyle eşleştirilecek ve mezardaki kişinin Garipoğlu olup olmadığı netlik kazanacak.

Ne olmuştu?

Bahçeşehir'de bir villada öldürülen Münevver Karabulut'un parçalanmış cesedi, 3 Mart 2009'da Etiler'de bir çöp konteynerinde bulunmuştu.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Kasım 2011'de Münevver Karabulut'u öldürdüğü gerekçesiyle Cem Garipoğlu'nu 24 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar etmişti.

Yapılan otopsinin ardından Garipoğlu toprağa verilirken, aileden alınan DNA örnekleri de bu kişiyle uyuşmuştu.