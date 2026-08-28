Cem Küçük soruşturması | Çanak, "Bildiklerimi anlatacağım" diyerek teslim oldu

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Cem Küçük'ün "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklandığı soruşturma sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü dosyada son olarak firari İsmail Çanak hakkında arama kararı çıkarılmıştı. Çanak, bugün adliyeye gelerek teslim oldu. Jandarma tarafından gözaltına alınan Çanak'ın “Bildiklerimi anlatmak istiyorum.” dediği öğrenildi.

İsmail Çanak aynı dosyada tutuklu bulunan Beyaz TV programcısı Tahir Sarıkaya’nın savcılık ifadesiyle gündeme gelmişti.

Çanak, fotoşopla kendisini Forbes dergisinin kapağına yerleştirmesiyle tanınan Serdar Özyurt'un “özel kalemi” olarak biliniyor. Özyurt hakkında da bu dosya kapsamında yakalama kararı bulunuyor.

Sarıkaya, Çanak’la 300’ün üzerinde para alışverişi olduğunu ileri sürmüş, bu para hareketlerini “ailevi ilişkiler”, “karşılıklı borçlar” ve “konuşmacı olarak katıldığı etkinlikler” ile savunmuştu.

Cem Küçük neden tutuklu?

Cem Küçük "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla 31 Temmuz'dan bu yana tutuklu.

Küçük hakkında, bazı iş insanlarından maddi menfaat karşılığı sosyal medya paylaşımları yaptığına ilişkin şikayetler bulunduğu bildirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle (İBB) ilgili adli süreçte medyaya yansıyan kimi beyanların da dosyaya girdiği öğrenildi.

Savcılıkta Küçük'e bazı kişilerden aldığı paralar soruldu. Küçük, bunların bazılarının borç, bazılarının da çeviri ücreti gibi profesyonel ücretler olduğunu ileri sürdü.

Son olarak TGRT'de "Cem Küçük ile Günaydın Türkiye" programını yapan gazetecinin köşe yazıları Türkiye gazetesinde yayımlanıyordu.

Küçük, her iki basın kuruluşu için de son yayınını 29 Haziran 2026 tarihinde yaptı. 27 Temmuz'da 10 yıldır görev yaptığı TGRT ve Türkiye gazetesinden ayrıldığını açıklayan Küçük, hakkında yazılanların gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

5 milyon liralık şüpheli transfer

MASAK raporunda Cem Küçük'ün 2019-2026 yılları arasında hesaplarına 35 milyon 132 bin lira para girişi, hesaplarından ise 7 milyon 52 bin lira para çıkışı gerçekleştirdiği görüldü

Para girişinin 14 milyon 474 bin lirasının mevduat getirisi veya kredi, 8 milyon 844 bin lirasının ise çeşitli basın kuruluşlarından alınan maaş ve telif gelirlerinden oluştuğu rapora yansıdı.

Buna karşılık 23 kişi ve şirketten gelen toplam 5 milyon 9 bin lira bulunduğu belirtildi.

Mali inceleme raporunda, şüpheli bulunan 5 milyon 9 bin 300 liralık transferlere ilişkin KOM analizinde, transferlerin işlem açıklamalarının yetersiz olduğu, Küçük’ün mali profiliyle uyumsuzluk gösterdiği ve “gazetecilik mesleği icra eden ve bu yönüyle ücretli çalışan bir kişinin hesap profiliyle bağdaşmadığı” ifade edildi.

Raporda, 'borç' ve 'borç iadesi' açıklamalarıyla yapılan bazı işlemlerin sıklığı ve tutarının sıradan kişisel borç-alacak ilişkisiyle açıklanamayacak seviyede olduğu değerlendirilerek hareketler "izaha muhtaç" şüpheli olarak yer aldı.