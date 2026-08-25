Cem Küçük soruşturması: Holding patronuna gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında, İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tutuklu bulunan Cem Duman’ın ise soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak.

Serdar Özyurt ve İsmail Çanak aranıyor

Hakkında yakalama kararı bulunan Özyurt Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Özyurt ile İsmail Çanak'ın cep telefonlarını evlerinde bırakarak kayıplara karıştıkları öğrenildi. İki ismin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yakalama kararı çıkarılan Ahsen Melek Kocatürk'ün ise yurt dışında bulunduğu ve firari durumda olduğu belirtildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” ve “Şantaj” suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa sevk edildi. İfadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilen Cem Küçük, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savcılığa verdiği ifadede Küçük, yöneltilen suçlamaların tamamını reddederken, hakkında sorulan para transferleri, televizyon yayınları ve gizli tanık beyanlarına ilişkin tek tek açıklamalarda bulundu.

“Borç-alacak ilişkisinden kaynaklanıyor”

Savcılığın “Tahir Sarıkaya ile 27 kez toplam 537 bin 800 TL para transferiniz tespit edildi. Bunun nedeni nedir?” sorusuna Küçük, “Aramızdaki para alışverişi borç alacak ilişkisinden kaynaklanmaktadır. Kendisiyle ortak bir işim ya da ticari faaliyetim yoktur” yanıtını verdi.

“Gizli tanık, Tahir Sarıkaya’nın sizin para işlerinizi yürüttüğünü ve algı çalışmaları için para topladığını iddia etti. Ne diyorsunuz” sorusuna da Küçük, “Bu iddiaları kesinlikle kabul etmiyorum. Para transferleri sadece borç alacak ya da organizasyon ücretleriyle ilgilidir” diye yanıtladı.