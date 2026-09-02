Cem Küçük soruşturmasında, İsmail Çanak adli kontrolle serbest kaldı

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TV yorumcusu Cem Küçük tutuklandığı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında teslim olan İsmail Çanak adli kontrolle serbest bırakıldı.

Beyaz TV'de görev yapan Çanak, aynı soruşturmada 3 Ağustos'ta tutuklanan Tahir Sarıkaya'nın ifadesi nedeniyle soruşturuluyordu.

Tahir Sarıkaya da Beyaz TV'de program yapıyordu.

Sarıkaya'nın soruşturmaya dahil edilmesi ve gözaltına alınmasına sebep olarak hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferlerinin olduğunun, bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığının iddia edildiğini bildirdi.

Sarıkaya, savcılıktaki ifadesinin ardından "şantaj" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğine sevk edildi ve tutuklandı.

Sarıkaya'nın ifadesi sonucu Beyaz Tv çalışanı İsmail Çanak da soruşturmaya dahil edildi.

İsmail Çanak, iş insanı Serdar Özyurt ve gazeteci Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Adliye kaynaklarına göre "bildiklerini anlatmak istediğini" söyleyen Çanak adliyeye gidip teslim oldu ve jandarma tarafından gözaltına alındı. Çanak 2 Eylül'de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Küçük 31 Temmuz'dan bu yana tutuklu

Cem Küçük "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla 31 Temmuz'da tutuklanmıştı.

Küçük hakkında, bazı iş insanlarından maddi menfaat karşılığı sosyal medya paylaşımları yaptığına ilişkin şikayetler bulunduğu bildirildi.

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma sürecinde medyada yer alan bir kısım beyanların da soruşturma kapsamında olduğu kaydedildi.

Cem Küçük'e savcılık sorgusunda bazı kişilerden aldığı paralar soruldu. Küçük, bunların bazılarının borç, bazılarının da çeviri ücreti gibi profesyonel ücretler olduğunu anlattı ve kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

TGRT ve Türkiye gazetesi ile ayrılık süreci

Son olarak TGRT'de "Cem Küçük ile Günaydın Türkiye" programını yapan gazetecinin köşe yazıları Türkiye gazetesinde yayımlanıyordu.

Küçük, her iki basın kuruluşu için de son yayınını 29 Haziran'da yaptı.

27 Temmuz'da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 10 yıldır görev yaptığı TGRT ve Türkiye gazetesinden ayrıldığını açıklayan Küçük, hakkında yazılanların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"İlk köşe yazımı yazdığım günden bu güne hep doğru bildiklerimi söyledim. Bazen zorluk yaşadım, bazen destek gördüm, bazen sessizlikle karşılandım" diyen Küçük, Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun "Büyük ve Güçlü Türkiye idealine olan inancının asla eksilmediğini" vurguladı.

Aynı tarihte ayrılık kararıyla ilgili Odatv'ye konuşan Küçük, "Genel şeyler... Karşılıklı oturduk, konuştuk. Yemin ediyorum, mutlak butlan ve Kemal Bey ile ilgisi yok ayrılığın. Ben, bir-bir buçuk aydır söylüyordum. Bizim aykırı fikirlerimiz sadece orada mı vardı?" diye sordu.

Küçük, son dönemde sosyal medya platformu X'te, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimini eleştirdiği paylaşımlar yapmıştı.

Gazetecilik kariyeri boyunca farklı yayınlarda görev yapan Küçük, geçmişte Yeni Şafak gazetesinde yazdı.

Televizyonculuk kariyeri TVNET ile başlayan gazeteci, daha sonra Star gazetesine geçti.

24 TV'de Günün Manşeti isimli programı sunduktan sonra TGRT'de ve Türkiye gazetesinde çalışmaya başladı.