Cem Küçük soruşturmasında Tahir Sarıkaya’nın mali raporu ortaya çıktı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cem Küçük’e yönelik “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “şantaj” suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci Tahir Sarıkaya hakkında hazırlanan mali inceleme raporunun detayları kamuoyuna yansıdı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün MASAK verileri üzerinden yaptığı analizde, Sarıkaya’nın kendi hesapları arasındaki transferler ayıklandıktan sonra banka hareketlerinin tek tek incelendiği belirtildi.

Rapora göre Sarıkaya’nın 2017-2026 dönemindeki hesaplarında 101 milyon 932 bin 207 lira para girişi, 134 milyon 170 bin 972 lira para çıkışı belirlendi. Böylece incelemeye konu toplam para hareketinin 236 milyon 103 bin lirayı aştığı kaydedildi.

KOM analizinde Sarıkaya’nın para transferleri mercek altında

KOM analizinde, hesaplara giren paranın 69 milyon 649 bin 61 liralık bölümünde işlem açıklamalarının yetersiz olduğu ifade edildi. Bu işlemlerin, kişisel borç ilişkisiyle açıklanamayacak sıklık ve büyüklükte gerçekleştiği değerlendirilerek “izaha muhtaç şüpheli para transferleri” kapsamında ele alındığı belirtildi.

Hesaptan çıkan paralarda ise aynı nitelikte değerlendirilen tutarın 106 milyon 524 bin 970 lira olduğu kaydedildi. Raporda, bu çıkışların açıklamalarının yetersiz bulunduğu ve Sarıkaya’nın mali profiliyle uyumsuzluk gösterdiği değerlendirmesine yer verildi.

Mali incelemede çok sayıda transferin “borç”, “borç iadesi” ve “elden alınan borç” gibi açıklamalarla yapıldığına dikkat çekildi. Raporda, bu tür işlemlerin sıklığı ve tutarı nedeniyle kişisel borç alışverişiyle açıklanamayacağı görüşü aktarıldı.

Sarıkaya’nın kripto para hareketleri raporda

Sarıkaya’nın kripto varlık hareketlerine ilişkin bölümde, hesabına 499 ayrı işlemde 21 milyon 409 bin 825 lira para girişi olduğu tespit edildi. Aynı platforma Sarıkaya’nın hesaplarından 320 işlemde 27 milyon 569 bin lira gönderildiği, Paribu bağlantılı giriş ve çıkışların toplam hacminin 48 milyon 978 bin liraya ulaştığı belirtildi.

Raporda Kıbrıs merkezli otel işletmeleriyle bağlantılı işlemler de yer aldı. Buna göre bir otelin hesabına 23 ayrı işlemde toplam 2 milyon 407 bin 400 lira gönderildi. Başka bir otelden Sarıkaya’nın hesabına tek işlemde 420 bin lira geldiği, aynı şirkete daha sonra 100’er bin liralık 5 işlemle toplam 500 bin lira aktarıldığı kaydedildi.

KOM raporunda dikkat çeken para trafiği

Mali analizde ayrıca Sarıkaya’nın eşinin geçmişte ortaklığı bulunan şirketlerin hesapları da incelendi. Rapora göre bu şirketlerin 2020-2026 dönemindeki banka hesaplarında 339 milyon 318 bin 544 lira giriş, 221 milyon 503 bin 879 lira çıkış olmak üzere toplam 560 milyon 822 bin 423 liralık hareket gerçekleşti.

KOM raporunda, kadın çantası ve ayakkabısı gibi ürünlerin satışını yaptığı belirtilen şirketlerden birinin son üç yıllık vergi matrahı ile banka hesap hareketleri arasında uyumsuzluk bulunduğu değerlendirilerek, şirket hakkında uzman bilirkişilerce ayrıca vergi incelemesi yapılması gerektiği ifade edildi.

MASAK raporunda Sarıkaya’nın para trafiği için dikkat çeken değerlendirme

Sonuç bölümünde, Sarıkaya’nın hesaplarına giren ve çıkan yüksek tutarlı paraların önemli bölümünde işlem açıklamalarının yetersiz olduğu vurgulandı. Raporda, tespit edilen para trafiğinin Sarıkaya’nın mali profili ve ücretli gazetecilik faaliyetiyle bağdaşmadığı değerlendirmesine yer verildi.

Bununla birlikte raporda, çalışmanın MASAK’tan temin edilen ham veriler üzerinden yapılan bir analiz olduğu; kesin sonuca bankacılık veya mali bilirkişi incelemesi sonucunda ulaşılabileceği de kayda geçirildi.