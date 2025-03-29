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Cem Yılmaz: Gençleri sal abi, gerçekten gerek yok

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, “Dileğim alanlara çıkan onca insana kulak verilmesi ve devletin millete yasalarda yeminlerde söylendiği gibi hizmet etmesidir. Gençleri sal abi, gerçekten gerek yok" dedi.

Haber Merkezi
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Cem Yılmaz: Gençleri sal abi, gerçekten gerek yok
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Yılmaz, uzun süre sessiz kaldığı için kendisine tepki gösterenlere 'Her Şey Çok Güzel Olacak' filminin afişi ile yanıt verdi. Yılmaz, "Sen giderken ben dönüyordum" ifadelerini kullandı.

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Yarın Bayram !
Herkese iyi bayramlar dilerim. Günlük siyaseti bırakalı yıllar oldu,hani işini yap bırak siyaseti denen siyasetten söz ediyorum. Ama memleketimizde son 15-20 yıldır siyaset, millete hizmet yarışından ziyade, birbirini kökten yok etme, aşağılama, yıldırma ile yapılır oldu. Ülkenin normali kalmadı.

Yağmur yağsa, sana mı yağıyor ulan bana yağıyor kavgası yapılıyor. Benim bildiğim ramazan da kalabalığa bi iyilik gelirdi o da yıllardır yok ortada. Yarın bayram. Dileğim alanlara çıkan onca insana kulak verilmesi ve devletin millete yasalarda yeminlerde söylendiği gibi hizmet etmesidir.

Bir iki merkep meşrep e de bilgi ; benim menajerim yok, hiç olmadı. 30 senedir vergi mükellefiyim maliye bir kapıdan plaket veriyor diğer kapıdan defterine bi daha bakıcaz diyo 20 senedir. Sorun yok keşke herkese bakılsa. Ben canım ne zaman isterse paylaşım yaparım. Benim zihnimde sokaktaki vatandaştan farkım ayrıcalığım yoktur. Olsa olsa Pikaçuya gülmeyecek kadar dertli olabilirim.

Gidişattan memnun değilim. Serseri mayın gibi ağzıma geleni söylememi isteyen deliler de dahil hakkını isteyen herkese hakkının verilmesini istiyorum. Beni boykot etmek istiyorsanız küçük bir bilgi ; ben bir şey satmıyorum sevgili kardeşim. Ben sen kazan istiyorum. Gençleri sal abi, gerçekten gerek yok. Bayram yarın."

 

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