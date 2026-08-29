Cem Yılmaz koroner yoğun bakımda... Sağlık Bakanı açıkladı
Cem Yılmaz, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kalp spazmı geçiren Cem Yılmaz anjiyo işlemine alındı. Ünlü komedyenin sağlık durumuna ilişkin açıklama ise Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan geldi.
Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde rahatsızlanan Yılmaz, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
Bunun üzerine sağlık ekipleri, göğüs ağrısı şikayeti bulunan Yılmaz'ı ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine götürdü.
Buradan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edilen CemYılmaz'ın burada Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından anjiyo işlemine alındığı öğrenildi.
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Aldığı kilolar dikkat çekmişti
53 yaşındaki sanatçının yakın zamanda aldığı kilolar hayranları tarafından eleştirilmişti.Cem Yılmaz, GORA 4 GORA filminin hazırlıkları sırasındaki görüntüleri dikkat çekmişti.
Sağlık Bakanı Memişoğlu son durumunu açıkladı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıklamasında şunları ifade etti:
"Değerli sanatçımız Cem Yılmaz’ın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle gerekli tıbbi müdahaleler başarıyla gerçekleştirilmiştir. Genel durumu iyi olup tedavisi ve takibi koroner yoğun bakımda devam etmektedir.
Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."