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Cem Yılmaz hayranları nefes aldı! Ünlü komedyen taburcu oldu

Çanakkale’de geçirdiği kalp krizi sonucu anjiyo olan ünlü komedyen Cem Yılmaz taburcu edildi.

Haber Merkezi
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Cem Yılmaz hayranları nefes aldı! Ünlü komedyen taburcu oldu
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyündeki yazlık evinde 2 gün önce kalp krizi geçirdi. Ayvacık Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Cem Yılmaz, ÇOMÜ Hastanesinde sevk edilerek burada anjiyo oldu.

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 Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından Cem Yılmaz’a el bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemi yapıldı.

Operasyon sonrası sağlık durumu iyi olan Cem Yılmaz, 2 günlük takip süresini doldurdu. Durumu stabil olan Cem Yılmaz, şikayeti olmadığı için ilaçları yazılarak bugün saat 19.30 sıralarında taburcu oldu.