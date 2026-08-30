Rektör açıkladı: Cem Yılmaz’ın sağlık durumu iyi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu tarafından yapılan açıklamada, "Değerli sanatçımız Cem Yılmaz’ın Ayvacık’ta geçirdiği ani rahatsızlığın ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanemizde gerçekleştirilen başarılı operasyon sonrasında genel durumunun iyi olduğunu memnuniyetle kamuoyuna bildiriyoruz. Sayın Cem Yılmaz’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; tedavi sürecinde ilk andan itibaren büyük bir özveri ve koordinasyonla görev yapan Ayvacık Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarına, 112 Acil Sağlık ekiplerine, Üniversitemiz Rektörlüğü ve Genel Sekreterliği ile Başhekimimiz Doç. Dr. İbrahim Eren Pek’e; Koroner Yoğun Bakım, Kardiyoloji ve Acil Tıp Anabilim Dalı ekiplerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Cem Yılmaz’a acil şifalar dileyen Erenoğlu, "Üniversite hastanemizde şifa arayan tüm vatandaşlarımıza gösterilen hassasiyet ve özeni Sayın Cem Yılmaz’ın tedavi sürecinde de aynı titizlikle sürdüren Doç. Dr. Ercan Akşit ve ekibinin zamanında ve başarılı müdahalesi her türlü takdirin üzerindedir. Bu süreç, üniversite hastanelerimizin bilimsel birikim, nitelikli insan kaynağı ve ileri düzey sağlık hizmetleriyle ülkemizin sağlık sistemi açısından taşıdığı hayati önemi bir kez daha ortaya koymuştur. Ülkemizin değerli sanatçısı Sayın Cem Yılmaz’a acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz"