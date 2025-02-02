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Cemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP'ye katılacaklarını açıkladı

Demokrat Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve İzmir Milletvekili Salih Uzun Salı günü CHP'ye katılacaklarını açıkladı.

Haber Merkezi
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Cemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP'ye katılacaklarını açıkladı
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Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile Bağımsız İzmir Milletvekili Salih Uzun kararını verdi.

Demokrat Parti'deki yönetim anlayışı nedeniyle istifa edip bağımsız kalan iki vekil salı günü CHP'nin TBMM Grup toplantısında CHP saflarına katılacak.

Rozetlerini Özgür Özel takacak 

İki vekilin rozetlerini CHP Genel Başkanı Özgür Özel takacak.

Enginyurt doğruladı 

İki vekil de CHP'lilerin oylarıyla seçildiklerini belirtti. Enginyurt, Sözcü.com.tr'ye yaptığı açıklamada salı günü Salih Uzun'la CHP'ye katılacaklarını doğruladı.

Başka vekiller de katılacak mı?

Kendileri dışında CHP'ye yeni katılım olup olmayacağı sorusuna da "Bazı arkadaşlarımızla temaslarımız var, çalışacağız" dedi.

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