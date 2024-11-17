Cemal Enginyurt'tan dikkat çeken paylaşım: Ya bir yol bulacağız, ya da yeni bir yol açacağız
Demokrat Parti'nin bugün gerçekleştirilen 15'inci Olağan Kongresi'nde Gültekin Uysal yeniden genel başkan seçilirken Cemal Enginyurt ile Salih Uzun'un kongreye katılmaması üzerine istifa iddiaları gündeme geldi. Partiden istifa edeceği iddia edilen Enginyurt, sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir açıklamada bulundu.
Demokrat Parti'nin, bugün yapılan 15'inci Olağan Kongresi'ne katılmayan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile İzmir Milletvekili Salih Uzun, partiden istifa edeceklerine ilişkin iddialarla ilgili açıklama yapmıştı.
Enginyurt yaptığı açıklamada "Hayır istifa etmedim. Kulis iddiası. Yarından sonra bakacağız, inşallah" demişti.
Enginyurt, bunun üzerinde sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.
Enginyurt, yaptığı paylaşımda şu ifadeyi kullandı:
"Ya bir yol bulacağız, ya da yeni bir yol açacağız."
Ya bir yol bulacağız, ya da yeni bir yol açacağız.— Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) November 17, 2024