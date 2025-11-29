  1. Ekonomim
Cemal Enginyurt'tan Gürsel Tekin'e sert yanıt

CHP Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin’in kendisine yönelttiği “kırk parti gezen” sözlerine yanıt vererek "Sen bana CHP’lilik dersi veremezsin" dedi.

CHP Milletvekili Cemal Enginyurt, Uğur Dündar’ın programında kendisine eleştiriler yönelten Gürsel Tekin’e yanıt verdi.

Cemal Enginyurt, Gürsel Tekin hakkında  “Bir tane ucuz şarap açmış, fitil gibi sarhoş hâlde ‘CHP’yi sizden alacağım, delegeleri Özgür’e teslim ettiniz’ diyor. Neyin kavgasını veriyorsun? Biz CHP’yi iktidara taşımaya çalışıyoruz, sen hâlâ entrikanın peşindesin” diye konuştu.

"Ben istifa etmedim, kovuldum"

Kendisinin MHP’den ihraç edildiğini hatırlatan Cemal Enginyurt, “Kırk parti gezen namerttir. Ben istifa etmedim, kovuldum" diyerek Gürsel Tekin'e "CHP için biber gazına, coplara direnen benim. Sen bana CHP’lilik dersi veremezsin” dedi.

 

