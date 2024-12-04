Cemal Enginyurt'tan Soylu'ya sert tepki: Bundan sonra Sedat Peker'in benim

Demokrat Parti'deki kongrenin ardından partisinden istifa eden bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik hazırlanan fezleke geçtiğimiz günlerde Meclis'e sunuldu. Fezleke, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyona sevk edildi.

"Süleyman Soylu beni mahkemeye vermiş"

Söz konusu fezlekenin altından eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çıktığını ileri süren Enginyurt şunları söyledi: "Süleyman Soylu beni mahkemeye vermiş. Dokunulmazlığımın kaldırılması için bir fezleke hazırlatmış. Mahkemeye verdin ama şunu unutma, seni asla ihmal etmeyeceğim. Sonuna kadar peşindeyim. Bir baktım: Sözcü TV'de demişim ki, 'Bütün pis işlerin altından Süleyman Soylu çıkıyor.' Bu yüzden mahkemeye vermiş beni."

Enginyurt sözlerini şöyle devam etti;

"Mahkemeye verdin ya beni, rahat ol. O fotoğrafların olanları da getireceğim. Sedat Peker'in söylediklerini delil olarak sunacağım. Sezgin Baran Korkmaz'ı İçişleri Bakanlığı'na çağırıp tehdit etmişsin ya. Bu pis iş değil mi? Yani, bir iş adamı, İçişleri Bakanlığı'na çağrılıyor. Kim tarafından? İçişleri Bakanı tarafından. 'Bu borcu sileceksin' deniliyor iş adamına. Ve bu kim? Süleyman Soylu. Ama savcılar ne yapıyor? Benim hakkımda hemen harekete geçiyorlar. Savcılar, Cemal Enginyurt adı geçti mi aslan kesiliyorlar. Dokunulmazlığımın kaldırılması için hemen adım atıyorlar. Süleyman Soylu beni susturmak istiyor. Ama Süleyman Soylu, mahkemede hesaplaşacağız. Bütün pis işlerini topluyorum. Artık tek işim seninle ilgili belge ve bilgi toplamak olacak. Bundan sonra Sedat Peker'in, benim Süleyman Soylu."