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Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu tutuklandı

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu, "fuhuşa teşvik veya aracılık" ile "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklandı.

Haber Merkezi
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Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu tutuklandı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan YENİ Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Tekinoğlu, buradaki sorgusunun sonucunda "fuhuşa teşvik veya aracılık" ile "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarından tutuklandı.
Cemal EnginyurtCem Tekinoğlu