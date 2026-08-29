Cemal Enginyurt’un danışmanı gözaltına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, YENİ Parti Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülenfuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu, Ankara'da gözaltına alındı.
Cem Tekinoğlu'nun evinde arama yapıldı
Gözaltına alınan Cem Tekinoğlu'nun ikametinde de arama yapıldı. Ekiplerin adresteki arama ve inceleme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.