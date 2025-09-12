  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yangın! İşçiler hastaneye kaldırıldı
Takip Et

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yangın! İşçiler hastaneye kaldırıldı

Son dakika... İstanbul Şişli'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nun depo alanında yangın çıktı. 2 işçinin dumandan etkilendiği belirtiliyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yangın! İşçiler hastaneye kaldırıldı
Takip Et

Son dakika... Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak makinesi yangına neden oldu

Edinilen bilgiye göre saat 16.00 sıralarında Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nun alt tarafındaki depo alanında işçilerin kaynak makinesiyle çalışma yaptığı sırada yangın çıktı.

Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İçerde bulunanlar kendilerini dışarı atarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti.

İşçiler hastaneye kaldırıldı

Yangın daha fazla büyümeden söndürülürken, 2 işçinin dumandan etkilendi. İşçilerin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Michelin yıldızlı restoranda kadın cinayeti!Michelin yıldızlı restoranda kadın cinayeti!Gündem
İstanbul'da toplu ulaşıma zam yolda! Yüzde 30 zam talep edildiİstanbul'da toplu ulaşıma zam yolda! Yüzde 30 zam talep edildiEkonomi
Gündem
İmamoğlu'nun "sahte diploma" davası 20 Ekim'e ertelendi
İmamoğlu'nun "sahte diploma" davası 20 Ekim'e ertelendi
Denizli'de maden ocağında göçük
Denizli'de maden ocağında göçük
İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 30 zam
İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 30 zam
Son dakika... Yüksek Seçim Kurulu CHP kararının gerekçesini açıkladı
Son dakika... Yüksek Seçim Kurulu CHP kararının gerekçesini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbulluların hizmetinde olmaya devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbulluların hizmetinde olmaya devam edeceğiz
Küçükçekmece'de 5 katlı binada yangın: 1 kişi öldü
Küçükçekmece'de 5 katlı binada yangın: 1 kişi öldü