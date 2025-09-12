Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yangın! İşçiler hastaneye kaldırıldı
Son dakika... İstanbul Şişli'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nun depo alanında yangın çıktı. 2 işçinin dumandan etkilendiği belirtiliyor.
Son dakika... Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak makinesi yangına neden oldu
Edinilen bilgiye göre saat 16.00 sıralarında Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nun alt tarafındaki depo alanında işçilerin kaynak makinesiyle çalışma yaptığı sırada yangın çıktı.
Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İçerde bulunanlar kendilerini dışarı atarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti.
İşçiler hastaneye kaldırıldı
Yangın daha fazla büyümeden söndürülürken, 2 işçinin dumandan etkilendi. İşçilerin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.