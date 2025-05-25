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Cemevi Başkanı Yaşar Seyrek uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Tunceli'de meydana gelen silahlı kavgada 50 yaşındaki Cemevi Başkanı Yaşar Seyrek hayatını kaybetti, yanında bulunan yeğeni D.S. ise ağır yaralandı.

Haber Merkezi
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Cemevi Başkanı Yaşar Seyrek uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
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Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Kılköyü'nde, daha önce aralarında tartışma yaşanan H.Y. ile Kılköyü Düzgün Baba Cemevi Başkanı Yaşar Seyrek arasında gerginlik yeniden alevlendi.

Cemevi Başkanı Yaşar Seyrek olay yerinde hayatını kaybetti

H. Y. Elindeki silahla Cemevi Başkanı 50 yaşındaki Yaşar Seyrek ile yeğeni 18 yaşındaki D.S.'yi vurdu. Cemevi Başkanı Yaşar Seyrek olay yerinde hayatını kaybederken yeğeni D.S. de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

D.S.’nin sağlık durumu ciddiyetini korurken şüpheli H. Y.’nin jandarma tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

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