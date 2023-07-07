Cemevlerine saldırı davasında karar

Ankara'da cemevlerine yönelik saldırıya ilişkin 1'i tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Ankara 63'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Ahmet Ozan Karaca ile Müşteki Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı, Fatma Ana Cemevi ve Demokratik Alevi Dernekleri temsilcileri de davanın karar duruşmasında mahkeme salonunda yer aldı. Hakim dava dosyasına gelen evrakı okumasının ardından sanık Ahmet Ozan Karaca’ya söz verdi. Karaca, “Ekleyeceğim bir husus yoktur. Önceki beyanlarımı tekrar ediyorum” dedi. Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir Özdemir sanığa, “Neden ilk Türkmen Alevi Vakfına saldırdın?” sorusunu yöneltirken, tutuklu sanık Karaca, “İlk orayı gördüm, orası denk geldi” diye cevap verdi.

Cemevi saldırganının cezası belli oldu

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, Ahmet Ozan Karaca hakkında "silahla basit yaralama" suçundan 9 ay, "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan ise 8 yıl hapis cezası verirken, diğer sanıklar Baver Gül ve Çağdaş Can Bardakçı hakkında beraat kararı verdi.

İddianame

İddianamede yer alan bilgilere göre Ahmet Ozan Karaca, 30 Temmuz 2022'de Çankaya ve Mamak ilçelerindeki Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı, Şahı Merdan Cemevi, Sivas Divriği Gökçebel Derneği ve Fatma Ana Cemevi'ne saldırıda bulundu. Baver Gül ve Çağdaş Can Bardakçı'nın Karaca'yla ortak hareket etmekle suçlandığı iddianamede, sanıkların "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme", "inanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" ve "silahla basit yaralama" suçlarından 12 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.