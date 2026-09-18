Cemil Bayık: Abdullah Öcalan özgür olmazsa silahları bırakmayız

KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık, Kandil Dağı’nda Nûçe TV’ye verdiği röportajda “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bayık, sürecin ilerleyebilmesi için siyasi ve hukuki alanda somut adımlar atılması gerektiğini belirtirken, gazeteciler, danışmanlar, siyasetçiler ve akademisyenlerin de İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan’la görüşmesi gerektiğini ifade etti.

“Bizim de Apo’nun yanına gitmemiz gerekiyor”

Bayık, “Kürt ve Türk toplumunda çok fazla kuşku var. Apo’nun hitabı bu kuşkuları ortadan kaldırır. Türkiye’nin yaklaşımı bizde de kuşkular oluşturuyor. KCK’nin de İmralı’yı ziyaret etmesi gerekiyor. Bizim de Apo’nun yanına gitmemiz gerekiyor. Bu doğal bir şey. Bu olmazsa süreç sağlıklı ilerlemez” ifadelerini kullandı.

Bayık’tan silah bırakma ve Türkiye’ye dönüş şartı

Bayık, “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında silah bırakma ve örgüt mensuplarının Türkiye’ye dönüşüyle ilgili de konuştu.

Bayık, “Apo özgür olmazsa silahları bırakmayız ve Türkiye’ye gitmeyiz. Eğer silah bırakacaksak demokratik siyaset faaliyeti yürütme hakkımızın olması gerekiyor. Aynı zamanda yasaların değiştirilmesi gerekiyor” dedi.

Türkiye’deki hukuki düzenlemelere ilişkin konuşan bulunan Bayık, “Türk hukukunda Kürtler yok. Değişiklik yapılmazsa Kürtlerin her türlü baskı altına alınması ve yok edilmeye çalışılması devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Bayık ayrıca, “Türkiye devletine güvenimiz yok ve kuşkuyla yaklaşıyoruz. Kayyımlar devam ediyor. Şimdiye kadar siyasi tutuklular serbest bırakılmadı. Aralarında birçok hasta da bulunuyor. Cezaevlerinin boşaltılması gerekiyor. Terör listesinden de şimdiye kadar kimse çıkarılmadı. Eski siyasetten değişen bir şey yok” diye konuştu.

Bayık’tan TBMM’de kabul edilen yasaya eleştiri

Bayık, TBMM’de kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Yasanın kendi taleplerine uygun olmadığını belirten Bayık, “Türkiye devleti bu yasayı daha çok kendi çıkarlarına göre çıkardı, bizim taleplerimize göre değil” dedi.

Bayık şöyle devam etti:

“Bizim açımızdan önemli olan, Apo’ya bu süreci yürütebilmesi ve başarıya ulaştırabilmesi için şartların ve imkanların sağlanmasıdır. Çıkarılan bu yasada Kürt sorununun çözümünün temelleri bulunmuyor. Önder Apo, Kürt sorununu masa başında çözmek istiyor. Bahçeli bazı açıklamalar yaptı, bu konuya resmiyet kazandırdı. Bu bizim için önemlidir. Eğer Önder Apo’nun önünü açarlarsa ve çalışmasına izin verirlerse, bu süreci başarıya ulaştırabilir.”

Bayık’tan Mazlum Abdi açıklaması

Bayık, Suriye Demokratik Güçleri'nin eski Genel Komutanı Mazlum Abdi’nin Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın danışmanı olmasına ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Abdi’nin daha önce herhangi bir görev kabul etmeyeceğini söylediğini belirten Bayık, "Mazlum Abdi, hiçbir görev kabul etmeyeceğini ve halkının içinde olacağını söyledi. Bu açıklaması yerindeydi. Ancak son dönemde Şara’nın danışmanı oldu. Eğer Kürtler adına olsaydı, o zaman sorun olmazdı. Mevcut eleştiriler yerindedir. Biz de eleştiriyoruz; çünkü kabul etmemesi gerekirdi" ifadelerini kullandı.

Bayık, açıklamasının devamında, "Şara’nın Kürtlere ihtiyacı var. Ancak Kürtler birbirlerine dost olursa dostları olur. Bunun dışında, ‘Bu Kürtlerin dostudur’ diyebileceğimiz bir güç yoktur. Ancak bu, ilişkiler kurmadığımız anlamına gelmez" dedi.