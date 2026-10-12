Cemil Tugay: Adeta vatan haini ilan edildim, hakkımda linç kampanyası yürütülüyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katıldığı sürece ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Yeni Asır’a konuşan Tugay’ın açıklamalarından öne çıkanlar şunlar:

"Diyorlar ki: ‘AK Parti’ye İzmir’i teslim edemeyiz’. Ben de onlara diyorum ki: AK Parti 24 yıldır hükümet. 24 yıldır İzmir’i valisiyle, kaymakamıyla, emniyetiyle, milli eğitimiyle, sağlığıyla ve yüzlerce kurumuyla zaten hükümet yönetiyor."

"İzmirliler bana niye oy verdi? Ne yapmam için oy verdiniz? Belediye başkanlığı yapmam için değil mi? Ben peki başka bir şey mi yapmaya çalışıyorum? Hayır. ‘Daha iyi belediye başkanlığı nasıl yaparım, İzmir’in sorunlarını daha fazla nasıl çözeriz?’ bunun peşindeyim."

"Resmen bir linç kampanyası yürütülüyor. Bu kadar korkunç ve sistematik bir şekilde medyada, sosyal medyada sürekli karalanıyorum. Adeta ‘vatan haini’ ilan edildim; ‘İzmir’i işgal ettiler’ gibi laflar ediliyor. İnsan bu lafları ederken hakikaten utanır."

Tugay, 7 Ekim'de AK Parti'ye katıldı

CHP’den istifa ederek görevini bağımsız sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katıldı ve rozeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı.

"AK Parti kimsesizlerin kimsesidir"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yaptığı ilk açıklamada şunları söylemişti:

"Saygıdeğer Cumhurbaşkanım çok değerli AK Parti ailesi, hepinizi bu güzel günde saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

İzmir'de büyüdüm, doktor oldum 30 yıl hekimli mesleğiyle ülkeme hizmet ettim. En iyi siyasetin de hizmet olduğunu çok kısa sürede anladım. Biz siyaseti neden yapıyoruz, biz kimin hakkını savunmak için siyaset yapıyoruz. Ülkeme hizmet için siyasete dahil oldum.

7 buçuk yıldır belediye başkanıyım. Önce Karşıyaka'da sonra büyükşehirde. İzmirliler milletine manevi değerlerine çok düşkün insanlardır. İzmir'e ve insanlarına hizmet etmek şereftir. AK Parti ailesinin kıymetli desteğiyle İzmir'i ayağa kaldırmak ve adeta yeniden inşaa etmek için yola çıkıyoruz. AK Parti kimsesizlerin kimsedir. Bu söz büyük liderimiz Erdoğan'ın sözüdür."