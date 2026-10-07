Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi'nde: İzmir'i çok seviyorum, hayırlı olsun

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti Kongre Merkezi’nde partisinin milletvekilleriyle bir araya gelecek.

Yeni yasama yılı öncesindeki toplantı öncesinde gözler, CHP’den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a çevrildi.

Tugay’ın AK Parti’ye katılması ve rozetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılması bekleniyor. Cemil Tugay ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda yan yana oturduğu görüldü.

Erdoğan milletvekilleriyle buluşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yasama yılının başlamasının ardından AK Parti milletvekilleriyle ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek.

AK Parti Kongre Merkezi’nde saat 11:00’de başlaması planlanan toplantıda yeni yasama dönemine ilişkin değerlendirmeler yapılması ve milletvekillerine mesajlar verilmesi bekleniyor.

Cemil Tugay AK Parti Genel Merkezi'nde

Toplantının dikkat çeken başlıklarından biri ise Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılımı olacak.

CHP’den istifa eden Tugay’ın bugün AK Parti’ye geçeceği ve parti rozetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılacağı öğrenildi.

Öte yandan Cemil Tugay'ın az önce AK Parti Genel Merkezi’ne geldiği görüldü.

Tugay, gazetecilerin "İzmirlilere mesajınız olacak mı sorusuna", "İzmir'i çok seviyorum, hayırlı olsun" yanıtını verdi.

AK Parti'ye geçeceği iddialarını yalanlamıştı

Cemil Tugay, daha önce AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaları birkaç kez yalanlamıştı.

Tugay, 13 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, “Şu an bir partiye geçme gibi bir durumum yok. Bağımsız kalacağım” ifadelerini kullanmıştı.

Tugay, AK Parti’ye geçiş iddialarının yeniden gündeme gelmesinin ardından da siyasi geleceği için bazı gelişmelerin netleşmesini beklediğini belirtmişti.

“Kendime bir yol çizeceğim. Bazı şeylerin oturmasını bekliyorum” diyen Tugay, yerel yönetici olarak İzmir’e karşı sorumluluğunun bulunduğunu vurgulamıştı.

Eylül ayında ise Tugay’ın AK Parti üyelik formu doldurduğu yönündeki iddia da basın danışmanlığı tarafından yalanlanmıştı.