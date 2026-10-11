Cemil Tugay AK Parti kararını ilk kez anlattı: Erdoğan'dan çok etkilendim, risk aldım, ateşten gömlek giydim

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katıldığı sürece ilişkin açıklama yaptı. Tugay, rozet takma töreninde yaşananları da anlattı.

"Cumhurbaşkanımız orada beni dinledi, yalnız bırakmadı"

Kararının tek amacının sadece İzmir'e hizmet etmek olduğunu belirten Cemil Tugay, rozet töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında bulunmasına yönelik, “Ben yıllardır siyasetteyim, herhangi bir lideri, bir başkası aşağıda konuşma yaparken Genel Başkanın ya da Cumhurbaşkanımızın onun yanında durduğunu görmedim. Konuşmam sırasında Cumhurbaşkanımız orada beni dinledi, konuşmanın bitmesini bekledi, yalnız bırakmadı beni" ifadelerini kullandı.

Rozet takma töreninde konuşmasına yönelik gelen eleştirilere ilişkin de açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, “O konuşma kelimesi kelimesine, bütün kelimeleriyle son harfine kadar benim yazdığım bir konuşma. Ben yanlış anlaşılmaya çok üzüldüm" dedi ve şunları söyledi:

“Siyasete açıkçası kimsesizlerin kimsesi olmak için girmiş bir insanım. Atatürk'ün sözünü kimse inkar etmez, edemez. Ama bu, AK Parti'nin de o mirasa sahip çıkıp parti olarak kimsesizlerin kimsesi olmayı istemesine engel midir? Niye bu kadar eleştiriliyor anlamadım.”

"O gün Erdoğan'dan çok etkilendim"

AK Parti'ye geçme kararından önce Beştepe'deki görüşme ye dair de konuşan Tugay, “Tahmin ettiğim, tanıdığım Erdoğan'dan çok daha başka bir insan gördüm. Ben karşımda çok dolu, saygın; üstelik babacan, doğal bir yaklaşım içerisinde olan bir insan gördüm. O gün açıkçası ben kendisinden olumlu anlamda çok etkilendim" dedi ve şöyle devam etti:

“Yakın diyalog kurduğunuz zaman her şeyden önce bir insan olduğunu, iyi yürekli bir insan olduğunu; ülkesine hizmet etmek için uzun yıllardır emek harcayan, çaba harcayan bir insan olduğunu görüyorsunuz. Etkiliyor insanı ister istemez. Ben o konuşmada Cumhurbaşkanımızın İzmir'e önem verdiğini; İzmir'e yatırımların yapılması, İzmir'in sorunlarının çözülmesi için her konuda destek olacağını duydum. Ondan dolayı bir güven geldi ve yakınlık hissi oldu."

"Ateşten gömlek giydim ama doğru yaptığıma inanıyorum"

Kararı almadan önce çok düşündüğünü, risk aldığını söyleyen Tugay, Yeni Asır'a verdiği röportajda şunları söyledi:

“Çok düşündüm, risk aldım, ateşten gömlek giydim. Bunları insanların ifadesiyle söylüyorum; gerçekten kolay bir şey değil ama doğru yaptığıma inanıyorum. Benim için en büyük kazanç güçlü bir Cumhurbaşkanı'nın desteğini hissetmek oldu.”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, geçtiğimiz çarşamba günü AK Parti'ye katıldı. Bu adımla birlikte yönetim, kentin tarihinde ilk kez AK Parti'ye geçti.

Cemil Tugay, rozeti takıldıktan sonra kürsüye çıkarak gelinen aşamayla ilgili açıklamalarda bulundu.

“Bir büyüğümüz dedi ki ‘Milletimize en büyük hediye siyasettir.’ En iyi siyasetin hizmet olduğunu anladım” diyen Tugay, 7,5 yıldır belediye başkanı olduğunu vurguladıktan sonra şöyle konuşmuştu:

“Görev sürem boyunca hiçbir vatandaşımızı diğerinden ayırmadan hizmet ettim. En küçüğünden en yaşlısına tüm vatandaşlarımız benim ailem oldu.

"AK Parti kimsesizlerin kimsesidir"

Siyaseti neden yapıyoruz? Neden yaptığımızı bir büyük lider şöyle tarif etti konuşmalarında; 'Biz hakkı yenmiş mazlumların hakkını savunmak için siyaset yapıyoruz. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir.' Bu sözler, Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılına damgasını vurmuş büyük liderimiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleridir.

Tam burada şunu söylemek isterim; her İzmirli bilir ki, Cumhuriyet'e samimiyetle sahip çıkan siyasetçi, kimsesizlerin kimsesi olmak için çalışandır. Ben huzurlarınızdayım bugün... İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye için, kutuplaşmadan kurtulmuş bir millet için aranıza geldim. Gönüller yapmaya geldim.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve AK Parti ailesinin kıymetli desteğiyle İzmir'i ayağa kaldırmak ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz."