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Cemil Tugay, AK Partili isimlerle birlikte Mehmet Şimşek'i ziyaret etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, aralarında AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaret etti

Haber Merkezi
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Cemil Tugay, AK Partili isimlerle birlikte Mehmet Şimşek'i ziyaret etti
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile birlikte, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i ziyaret etti.

Ziyarette, İzmir’in uluslararası kalkınma bankalarından sağlanacak kredilerle yürütülecek projeleri ve bakanlık onayı gerektiren süreçler ele alındı.

Tugay sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i ziyaret ettiklerini bildirdi.

Eyüp Kadir İnan, paylaşımında, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Mehmet Şimşek’e nazik ev sahipliği ve İzmir'imize gösterdiği hassasiyet için teşekkür ediyoruz" dedi.

"Kredi sağlamak üzere..."

Cemil Tugay da şu ifadeleri kullandı:

"İzmir’in büyük ve hayati projeleri için uluslararası kalkınma bankalarından kredi sağlamak üzere imzaladığımız protokoller kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığı onayı gereken süreçler için Sayın Bakanımız ile bir araya geldik. Nazik kabulleri ve gösterdikleri ilgi için kendilerine teşekkür ediyorum. Görüşmeye sağladıkları destek için AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'ya, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'a ve AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu'na çok teşekkür ediyorum."

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