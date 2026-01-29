Cemil Tugay: AK Parti’ye geçeceğim iddiası asılsız, annem “evlatlıktan reddederim”, eşim “boşarım” dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, T24 Ankara Bürosu'nu ziyaret etti. Tugay, belediye başkanlığı dönemindeki çalışmalarını anlattı, T24 yazar, muhabir ve editörlerinin sorularını yanıtladı.

Belediye yönetiminin takım işi olduğunu ve iyi bir ekiple yapılabileceğini dile getiren Tugay, "Sadece lidere odaklanmış bir siyaset anlayışı doğru değil. Önemli olan ortak politikalar. Biz kişileri değil siyaseti konuşmalıyız. Türkiye'nin bu konuda bir 'rönesans'a, düşünce devrimine ihtiyacı var. Yanlış bir devlet yapısı ve siyaset anlayışı söz konusu. Bu yüzden anketlere baktığımızda kararsızlarda artış var. Toplum kararsız, yeni bir siyaset anlayışı arıyor" dedi.

"İnsanları arayıp 'oy vermeyin' dediler"

Tutuklu eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ile arasındaki gerilime yönelik soruyu da yanıtlayan Tugay, "Tunç Bey'in benimle kişisel bir sorunu var. Ben aday olunca tepki gösterdi. İnsanları arayıp 'oy vermeyin' dediler. Seçimlere 15 gün kalana kadar belediyeden bir destek göremedik. Hatta o dönem tüm belediye başkanları Genel Başkanımız Özgür Özel'i şehirlerine geldiklerinde ağırlarken, Soyer Genel Başkan İzmir'e geldiğinde karşılamadı" diye konuştu.

O süreçte Tunç Soyer’e, “Aday gösterilmemenin benimle ilgisi yok” dediğini aktaran Tugay, buna rağmen kendisine yönelik tavrın değişmediğini kaydetti.

"Bildirimde bulunduğumuz konunun Soyer'in tutuklandığı dosyayla alakası yok"

Soyer'in ve birçok CHP'li ismin tutuklandığı "kooperatif" ve "İZBETON" davalarında, soruşturmaların kendi şikayeti üzerine başladığı iddialarına yanıt veren Tugay, şunları söyledi:

"Benim bu konuda bir suç duyurusunda bulunmuşluğum yok. 'İZBETON' dosyasını incelediğimizde gerçekten kimi yolsuzluklar ve usulsüzlükler vardı. Bu durum yapılan iç denetim sürecinde ortaya çıktı. İç denetim raporunun ardından 'müfettiş incelemesi gerekli' denildi. Ben bu konuyla ilgili siyaseten olumsuz bir sonuç olabileceğine yönelik endişelerimi dile getirdim.

Ancak denetimi yapan arkadaşlarımız konuyla ilgili adım atılmadığı taktirde sorumlu olacağımızı dile getirdi. Ben niye böyle bir sorumluluğu alayım? 'Suç duyurusunda bulunalım' denildiğinde, 'siyasi olarak zor durumda bırakır' dedim. Daha sonrasında beni en azından suç duyurusu yerine bildirimde bulunmaya ikna ettiler.

Biz de suç duyurusu yerine bildirimde bulunduk. Bu bildirim sadece İZBETON ile ilgiliydi. O bildirimde de Tunç Soyer’in ismi geçmiyordu. Tunç Soyer'in tutuklu bulunduğu 'kooperatif' davasına hiçbir dahlimiz yok. Kooperatif dosyasıyla da bizim hiçbir ilgimiz yok. İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı ve müfettiş yürüttü. Bizimle ilgisi yok. Tutuklandığı dosya da bu dosya…”

"Soyer'i ziyaret etmek istedim, kabul etmedi"

Söz konusu kooperatiflerle ilgili ciddi sorunlar yaşandığını kaydeden Tugay, "Kooperatiflerde binalar yapılmadı. Vatandaşa verilen taahhüt yerine getirilmedi. Bu durum İçişleri Bakanlığı başmüfettişinin yaptığı denetim sonucu ortaya çıkıyor. Rapora göre ihaleye çıkılmadan kooperatiflere verilmiş. Kooperatiflerin her biri bir yerel gazeteden her gün çok sayıda gazete almış. Arabalar alınmış.

Ben Soyer'in tutuklanmasının ardından kendisini ziyaret de etmek istedim kabul etmedi. İçeriden öyle açıklamalar yaptı ki direkt beni hedef aldı. Şimdi 20 milyar ek yük ile bu projeleri bitirmeye çalışıyoruz. Mart ya da nisan ayından evlerin teslimini yapacağız. Amacımız vatandaşın mağduriyetini bir an önce bitirmek" dedi.

"AKP'li isimler birden kadraja girdi"

AK Parti’ye geçebileceği söylentileri ve aynı dönemde kimi bakanlar ve AK Parti'li isimlerle çekilen fotoğrafıyla gündem olan Tugay, iddialara şu yarıtı verdi:

“Şimdiye kadar kaç tane İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı bakanlarla konuşmuştur? Bizim bu ziyaretlerdeki amacımız İzmir halkının faydasına olacak işler çıkarabilmek. Benim Mehmet Şimşek'i ziyaret edeceğim öğrenilince AKP'li yöneticiler ve milletvekilleri 'biz de gelelim' dediler. Görüşmeyi yaptık. 'Fotoğraf çekelim' denildi. Biz sadece Bakan ile fotoğraf çektirecekken birden AKP'li isimler de kadraja girdi. Onlar da İzmir’e yapılan işlerden kendilerine pay çıkarmaya çalışıyorlar. 'Biz İzmir için çalışıyoruz' mesajı vermeye çalışıyorlar.”

"Eşim, 'seni boşarım' dedi"

Tugay, "AK Parti'ye geçeceği" yönündeki iddialara ilişkin olarak da şunları söyledi:

"Benimle bu konuyla ilgili hiçbir AKP'li temas kurmadı. Ben 59 yaşındayım. Bunca yıldır bir dünya görüşüm, hayata bakışım var. Bunları bir günde yok sayıp AKP'ye geçsem öncelikle yakın çevremdekiler yüzüme bakmaz. Annem 'senin evlatlıktan reddederim' dedi. Eşim 'seni boşarım' dedi. Ayrıca AKP'nin şimdiki yönetim anlayışıyla bir şey yapmak mümkün mü? Bu iddiaların tamamı asılsız. Biz liyakat esaslı işe alım yapıyoruz. Demokrasi ile belediyeyi yönetiyoruz. Sadece tek bir kişiye sorarak icraat yapan bir partide bunlar nasıl olabilir? Dünya görüşümüzle uyuşmaz."