Cemil Tugay duyurdu: İzmir'de ilk kez uygulanacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Dünya Kooperatifçilik Günü kapsamında üreticiler ve üretici kooperatifleri üyeleriyle Konak Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya geldi.

Tugay, burada yaptığı konuşmada, kimilerine göre "kooperatiflerin eskide kaldığını" ifade ederek, kendisinin buna katılmadığını söyledi.

Kooperatiflerin, dünyanın içinde bulunduğu sorulardan çıkmasının temel sistemlerinden biri olduğunu düşündüğünü bildiren Tugay, "Kooperatif birlik demektir. Kooperatiflere sahip çıkmaya devam edeceğiz. İzmir, kooperatifçiliğin ve tarıma verilen desteklerin Türkiye’de, belki de dünyada en örnek şehirlerden biri. Ancak birlik ve beraberlik içinde olursak, herkes inandığımız bu davaya inanırsa o zaman başarılı oluruz. Hepimiz aynı düşünüyoruz. Hepimiz, önümüzdeki dönemlerde üreticimizin yanında sonuna kadar olmaya devam edeceğiz ve sizi asla yalnız bırakmayacağız” diye konuştu.

“Siz ürettikçe kalkınacağız”

Kooperatiflerin kalkınması için desteklerini artıracaklarını bildiren Tugay, şu ifadeleri kullandı:

“İzmir, üretimde lider olan, hemen her yerde örnek olan bir kent. Eğer ki bugün bir sorun yaşıyorsak öyle şeyler yapacağız ki Türkiye’ye örnek olacağız. Başka yerlerde tek başına mücadele etmeye çalışan hayvancılar, tarımcılar, balıkçılar, ’İzmir onu yapıyor, biz de yapalım’ diyecekler. O yüzden, İzmir’in ayakta kalması çok önemli. Kooperatif sayımızı saha da artırarak yolumuza devam etmeliyiz. Geçen 20 ayda kooperatiflerimize 550 milyon lira destek olmuşuz. Ama size söz veriyorum; her sene katlayacak, önümüzdeki yıl milyar lira destek olacağız. Asla yalnız kalmayacaksınız. Siz ürettikçe vatandaşımızın sofrasına yemek gelecek. Siz ürettikçe kalkınacağız. Siz ürettikçe toprak canlı kalacak. Sizden rica ediyorum. Hiçbir sorunu görüp de geri adım atmayalım. Her sorunun üzerine aklımızla ve bilgimizle yürüyelim. Biz, bilgiyi ve doğruyu sizlerle buluşturmak istiyoruz. Neleri yapacağımıza beraber karar verelim istiyoruz. Yaptığınız işte ürettiklerinizi artırın ürettiklerinizin değeri de artsın istiyoruz.”

"Bugünü hep beraber geleceğe taşıyacağız”

Tugay, gelecek yıllarda insanların köylerde yaşamak isteyeceğini söyleyerek, "Kırsal bölgelerimiz, gözümüzün bebeği. Orada bir sorun olduysa düzeltmek boynumuzun borcu. Biz istiyoruz ki gençlerimiz kendi topraklarını işlesinler, büyük şehre gelip asgari ücrete mahkum olmasınlar. O nedenle kırsal kalkınma sadece kooperatiflerden ürün almak ya da maddi destek sağlamak değil, aynı zamanda yaşam alanlarını güçlendirmektir" dedi.

Balık-ekmek stantları kurulacak

Tugay, kooperatifçilik noktasında İzmir’de ilk kez uygulanacak bir takım projelerin duyurusunu da yaparak şu bilgileri verdi:

“İZMAR marketleri yakın zamanda 20‘ye çıkacak, belki seneye 40 olacak. Meyve ve sebzeler için ayrı yerler olacak. O marketlerde sizlerin ürünleri satılacak. Sebze meyveler için özel marketler kuracağız. Restoranlar, oteller, özellikle turizm işletmeleri, kaliteli, iyi ürünü uygun fiyatlı alsın diye büyük toptan marketleri açacağız. Bunların hepsi sizin üretmenize bağlı. Ve kadın kooperatiflerimiz için bir şey söyleyeyim; geçenlerde balık halimizin başkanıyla konuştum. ‘Balık ekmek satın. Kadın kooperatiflerimize, kadın üreticilerimize verin onlar satsınlar’ dedi. Şehir içerisinde belirli noktalarda kadınlarımıza ve doğrudan halkımıza balık ekmek satmanızı sağlayacağız. Bunu yaparken sadece balıkçılar değil, sadece kadınlarımız değil; aynı zamanda o ürüne uygun fiyatla ulaşmaya ihtiyacı olan gençlerimize, çocuklarımıza, üniversite öğrencilerimize, yoksul insanlarımıza da hizmet etmiş olacağız. Bunun son çalışmasını yapıyoruz.”

Uyar: “Kadın kooperatifleri vitrine konmayı değil, masada olmayı ister”

Simurg Kadın Kooperatifleri Birliği Başkanı Sibel Uyar, kooperatifçiliğin yerel kaynakların yerinde değerlendirilmesini, üreticinin güçlendirilmesini, kazancın adil paylaşılmasını sağlayan önemli bir kalkınma aracı olduğunu belirtti. Kooperatiflerin toplumsal refahın artması açısından kritik rol üstlendiğini söyleyen Uyar, şunları kaydetti:

"Bugün sadece ürünlerimizi değil; emeğimizi, dayanışmamızı ve geleceğimizi ortaya koyuyoruz. Kooperatifçilik, demokrasinin ekonomideki karşılığıdır. Emeğin örgütlenmesi demektir. Kadın kooperatifleri ise bunun toplumsal eşitliğini güçlendiren boyutunu oluşturmaktadır. Kadın kooperatifleri toprağa tutunmaktır, evde görünmeyen emeğin, tarladaki alın terinin ekonomiye katılması demektir. ‘Ben yapamam diyen kadının ‘Biz birlikte yaparız’ demesidir. Kadınlar toprağı tanır, mevsimi bilir, ürününe ve tohumuna sahip çıkar. Bizler sadece üretim maliyetleriyle değil, aynı zamanda mevduat ve vergi yükleriyle de mücadele etmekteyiz. Kadın kooperatifleri diğer kooperatiflerle aynı ölçek ve sermaye kaynağına sahip olmadığı için zorlanmaktadır. Bu da ciddi bir sürdürülebilirlik sorunu yaratmaktadır. Kadın kooperatifleri için yeni bir vergi ve mevduat kanunlarına ihtiyaç vardır. Kadın kooperatifleri ticari işletmeler gibi değil, sosyal ve ekonomik kalkınmanın önemli faktörleri olarak ele alınmalıdır. Biz sadece tarhana, sabun, reçel üretiyoruz, sadece tarım yapmıyoruz. Biz adil üretimi, temiz gıdayı, yerel ekonomiyi savunuyoruz. Buradan bir çağrı yapıyoruz; kadın kooperatifleri iş birliği, sözleşmeli üretim, yaptığımız işlere ortak olunmasını ister. Vitrine konmayı değil, masada olmayı ister.”

Nallı: ”İnsanlar, tek başına başaramadıkları işi kooperatifle yapabilirler”

Ödemiş Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Nallı ise kooperatiflerir muhteşem yardımlaşma araçları olduğunu vurgulayarak, "Kooperatifçiliğin odağında insan ve üretim vardır. Kar amacı gütmez. Sadece ortaklarının ekonomilerini iyileştirmeyi hedeflemektedir. Kooperatifler herkese açık gönüllü kuruluşlardır. Birlikten kuvvet doğar sözü kooperatifçiliği en iyi şekilde açıklar. İnsanlar tek başına başaramadıkları işi kooperatifle bir araya gelerek yapabilirler. Birlikten doğan güç, çoğu işin üstesinden gelebilir. Gün geçtikçe dayanışmanın arttığı bir dünya olmak zorundayız. Yoksulluğun önlenmesinden iklim değişikliğiyle mücadeleye kadar her konuda dayanışma çok önemli. Kooperatiflerimiz dayanışma ruhuyla her gün daha da güçlenmektedir. İzmir, kooperatifçilik alanında tüm Türkiye’ye örnek olmuşken bu çalışmaları artırarak devam ettirmeliyiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Tugay ve üreticiler, bando ve traktörler eşliğinde Kültürpark Üretici Pazarı'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Tugay, alanda üreticilerle bir araya gelirken bir üretici ise yetiştirdiği balkabağını Tugay’a yılbaşı hediyesi olarak verdi.