Cemil Tugay, İzmir'deki son durumu açıkladı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınına havadan müdahale edilmeye yeniden başlandı. Yamanlar Karatepe mevkisinde önceki gün ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerleri ile sanayi sitesine sıçrayıp 3 mahallenin de boşaltılmasına neden olan yangına, günün ağarmasıyla ekipler havadan müdahale etmeye başladı. Ekipler, yangını kontrol altına alma çalışmalarını şiddetli rüzgara rağmen sürdürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kentin çeşitli yerlerine ve yerleşim yerlerine ulaşan yangınla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Tugay, Karşıyaka Yamanlar'daki orman yangının söndürme çalışmalarına devam eden itfaiye ekiplerinin, Bayındır, Tire ve Menderes’te çıkan yangınlara da müdahale ettiğini belirtti.

Menderes ilçesi Şaşal ve Tahtalı Barajı çevresindeki ormanlık alanların da alevlere teslim olduğu belirten Tugay, alanın çam ormanı olması nedeniyle alevlerin hızla ilerlediğini ifade ederek "Tahtalı Barajı'nın su alma yapısını ve pompa istasyonunu tehdit eden yangının kontrol altına alınması ve tesisimizi etkilememesi için çok sayıda itfaiye aracımız ve personelimiz bölgede" dedi.

Tugay, Bayındır'da dün akşam saatlerinde başlayan yangınıyla ilgili de "Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine destek veren İtfaiye ekiplerimiz, 19 araç, 14 tanker ve 55 personel ile yangını kontrol altına almak için çalışıyor" bilgisini verdi.

Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi Karatepe mevkisinde önceki gün başlayan yangın yerleşim yerlerine kadar ulaşmıştı. Yangında 16 ev yanmış, 87 ev ve 45 iş yeri boşaltılmıştı. 3 mahallenin de tahliye edildiği yangın dolayısıyla hayvan barınağı da boşaltılmıştı. Karşıyaka'da başlayan ve Bayraklı ile Çiğli ilçesindeki ormanlık alanlara da yayılan yangında, kentin birçok noktası duman altında kalmıştı. Yangın söndürme çalışmalarına, orman ekiplerinin yanı sıra belediyeler, polis, AFAD, jandarma personeli de araçlarıyla destek vermişti. Sağlık Bakanlığı, yangından toplamda 78 kişinin etkilendiğini açıklamıştı.