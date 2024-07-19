Cemil Tugay koruması Haydar İnanır kimdir? İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin acı günü...

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde acı bir gün yaşanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay'ın, Karşıyaka Belediyesi'nden beri çalışma arkadaşı olan Haydar İnanır intihar ederek yaşamına son verdi. Peki Cemil Tugay koruması Haydar İnanır neden intihar etti, kaç yaşında ve nereliydi? İşte tüm detaylar.

CEMİL TUGAY KORUMASI HAYDAR İNANIR KİMDİR?

Haydar İnanır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı'ndan bu yana birlikte çalıştığı en yakın isimlerden biriydi. İnanır, Tugay ile uzun yıllar süren işbirliği ve dostluk ilişkisi ile tanınıyordu.

HAYDAR İNANIR NEDEN İNTİHAR ETTİ?

Haydar İnanır'ın intihar haberi, İzmir'de büyük bir şok etkisi yarattı. İnanır'ın evinde eşinin olduğu sırada kafasına silah dayayarak intihar ettiği öğrenildi. Olayın nedeni henüz tam olarak bilinmiyor, ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde derin bir üzüntü yaşanıyor.