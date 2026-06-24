Cemil Tugay: Özgür Özel'in grubuyla hareket edeceğim ve kuracakları partide yer alacağım

CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, istifa süreci ve siyasi gündem hakkında açıklamalarda bulundu.

Medyascope'tan Göksel Göksu'ya konuşan Cemil Tugay, mutlak butlan kararıyla partinin başına getirilen CHP yönetimi ile il başkanlığı pazarlığına girdiğine ilişkin iddiaları yalanladı. Tugay, “butlancı yönetimin kendisi hakkında akılları karıştırmak için maksatlı bir şekilde dedikodu yaydıklarını” söyledi.

Tugay, CHP’den istifa etmeden önce ilçe belediye başkanları ve meclis üyelerini CHP’den ayrılmaya teşvik ettiği yönündeki iddiaları da reddetti, beş belediye meclis üyesinin kendisine sormadan istifa ettiklerini söyledi.

"Özgür Özel dışında bir grupla hareket etmem söz konusu değil"

Özgür Özel liderliğindeki hareketle yoluna devam edeceğini vurgulayan Tugay, “Benim kesinlikle Özgür Özel dışında bir grupla hareket etmem söz konusu değil. Ya da Özel ve arkadaşlarının kuracağı parti dışında başka bir partiye gitmem asla söz konusu değil" dedi.

"Kuracakları partide yer alacağım"

CHP’den ayrılış nedeninin ideolojik değil, “mutlak butlan yönetimine yönelik itirazı” olduğunu belirten Tugay, bağımsız kalmasının geçici olduğunu da ifade etti:

“Butlan gidince CHP’ye döneceğim. Özel grubuyla hareket edeceğim ve kuracakları partide yer alacağım. Türkiye’de yeni bir siyasi oluşuma ihtiyaç olduğu kesin. Biz beraber yola çıktık. Bu kadar yıl beraber çalışıyoruz. Benim kesinlikle Özgür Özel dışında bir grupla hareket etmem söz konusu değil. Özel ve arkadaşlarının kuracağı parti dışında başka bir partiye gitmem asla söz konusu değil. Bunu daha önce de defalarca söyledim. Benim partiden istifam mutlak butlan yönetimini yanlış bulmam ve mutlak butlan yönetiminin aldığı kararlardır.”