Cemil Tugay: Yeni partiye katılacağım, Özgür Özel bana "eline sağlık, bunlar bunu hak ediyor" dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 18 Haziran’da CHP’de istifa ettiğini duyurdu. Tugay’ın istifasının ardından hakkında birçok iddia dile getirildi.

İstifa kararından önce Özgür Özel ile görüşen Tugay, neler konuştuklarını da anlattı.

Nefes'ten Mahir Bağış'a konuşan Cemil Tugay, "Özgür Özel ile istifa etmeden önce konuştuk. ‘Senin kararın’ dedi. İstifanın ardından bir daha görüştük. ‘Eline sağlık. Bunlar bunu hak ediyor’ dedi" diye konuştu.

"Yeni partide olacağım"

"Butlan yönetiminin alacağı kararları tanımıyorum, tanımadığımın göstergesi de zaten partiden istifa etmemdir" diyen Tugay, "Bundan sonra artık Özgür Özel ve kurmaylarının vereceği siyasi kararları takip ediyorum. Yeni parti kurulacak ve ben orada olacağım. Biz bu yola beraber çıktık. Özgür Özel dışında hiçbir grupla hareket etmem mümkün değildir. Özgür Özel ve arkadaşlarının kuracağı parti dışında başka bir partiye gitmem söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

"Benim partiden istifa etme sebebim Kılıçdaroğlu’nun mutlak butlan ile partinin başına atanması ve aldığı ihraç, atama kararlarıdır" değerlendirmesinde bulunan Tugay, şunları söyledi:

"Ben CHP’den herhangi bir ideolojik görüş değişikliği nedeniyle ayrılmadım. 2027 yılı sonunda Türkiye seçime gidecek, bu tarihe kadar elimizden gelen her şeyi yapmak durumundayız. Özgür Özel CHP’nin başına yeniden dönene kadar istifa kararım kesindir. Eğer bunlar olursa ben de CHP’ye yeniden dönerim."

AK Parti iddialarına yanıt

AK Parti'ye geçeceği iddialarına da yanıt veren Tugay, "AKP'ye geçmem gibi bir durum söz konusu bile değil. Ben, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak böyle bir şeyi asla yapmam. Benimle birlikte çok sayıda ilçe belediye başkanı ve meclis üyeleri istifa edecekti, engel oldum" ifadelerini kullandı.