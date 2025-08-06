Cemil Tugay'dan "AK Parti'ye geçeceği" iddialarına tepki: İnanamıyorum, bu kadar ucuz bir şekilde parti mi değiştireceğiz?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu ve AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ile birlikte Ankara’da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i ziyaret etti.

"Uluslararası kalkınma bankalarından sağlanacak krediler ve İzmir’in büyük projelerine ilişkin onay süreçlerini" görüştüklerini açıklayan CHP'li Tugay, toplu çekildikleri fotoğrafın altında AK Partili isimlere de teşekkür etti.

Başkan Tugay’ın AK Partili isimlerle birlikte Bakan Şimşek'e ziyareti kulisleri hareketlendirdi. Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu, Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçmeye hazırlandığının konuşulduğunu yazdı.

Gazeteci Nevşin Mengü'nün YouTube programına katılan Tugay, söz konusu iddialara ve görüşmenin içeriğine dair konuştu.

"Kafamıza estiği zaman o partiden bu partiye geçecek insanlar değiliz"

Tugay AK Parti'ye geçeceğine yönelik iddialara, "Her bakanla görüşmemde Ben böyle bir iftiraya maruz kalacaksam belediye başkanlığı yapamam, ayıptır yani. Bu kadar saçma bir şeye inanamıyorum" dedi.

"Ahlak bitti mi, bu kadar mı kolay bir iş?"

Tugay, Mengü'nün, "Peki neden sizinle ilgili hep böyle söylentiler çıkıyor?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Benimle ilgili hep böyle söylentiler çıkmıyor. 15 yıldır CHP üyesiyim, 15 yıldır siyasi geçmişim, tutumum belli. Birileri ısrarla böyle bir algı çalışması yaymaya çalışıyor, bir tür etiket yapıştırmaya çalışıyorlar. Bunu defalarca açıkladım; siyaseti bir çıkar mantığı üzerinden yapmıyoruz, kafamıza estiği zaman o partiden bu partiye geçecek insanlar değiliz. Dünya görüşümüz, yaşam şeklimiz, inancımız, oy istediğimiz insanlarla ilişkimiz hepsi belli. Ahlak bitti mi, bu kadar mı kolay bir iş?" dedi.

"Benim partimle ilgili bir sıkıntım yok"

Tugay, Mengü'nün "CHP yönetimiyle bir anlaşmazlığınız vardı, ondan mı böyle yorumlanıyor?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"CHP yönetiminizden kastınız ne? Özgür Başkan ile öylesine bir yakınlığımız var ki; kurultay süreci, değişim hareketini en çok destekleyen birisiyim.

Öncesinde ideolojik olarak yakınlığımız, birlikteliklerimiz oldu. Çok sık Genel Başkan ile parti üst yönetimi ile görüşüyorum, parti stratejilerine katkı vermeye çalışıyorum. Ülkemizde siyasetle ilgili değişim talebi var. Bugünkü siyaset yapma şeklinden insanlar memnun değil. Kararsızların oranına baksın herkes.

Toplumun bu rahatsızlığını herkesin görmesi lazım. Ben de klasik siyaset yapmayan; topluma hizmet etmeye çalışan, içinde yaşadığı çağın sorunlarını çözmeye çalışan biriyim. Popülist hiçbir tavrım yok. Tribünlere oynamıyorum. Şov yapmaya çalışmıyorum. Bunun bir faturası var, şu anda böyle bir sıkıntı yaşıyoruz.

Benim partimle ilgili bir sıkıntım yok. Partinin içerisindeki bazı insanlarla anlaşmazlıklarımız elbette olabilir. Benim bir görevim var, belediye başkanıyım, şehrin sorunlarıyla ilgili çözüm üretmek zorundayım. CHP’nin adayı olarak seçime girdim, insanlar bana CHP adayı olarak oy verdi. O şekilde belediye başkanı oldu.

Bunları bu kadar görmezden gelip, bu kadar kolay ve ucuz şekilde parti mi değiştireceğiz? Sıradan bir kariyere sahip değilim, insanlar haddini bilsin. Terbiyesizlik yapıyorlar."

"Görüşmede altyapı projeleri için dış kredilerin onay durumunu anlattım"

Bakan Şimşek ile olan görüşmenin içeriğini aktaran Tugay, "Hazine ve Maliye Bakanı ile görüştüm, içerik krediler ile ilgili. Bizim uzun zamandır altyapı projeleri ile ilgili dış kredilerin onayı durumunu anlatmak için gittim. Görüşme sırasında kolaylaştırıcı olarak bana eşlik eden AKP'li siyasetçiler oldu. Biz orada siyaset değil, şehrin ihtiyaçlarını konuştuk. Bunun üzerine böyle bir hikaye uydurulur mu?" diye konuştu.