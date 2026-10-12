Cemil Tugay'dan Özgür Özel'in "Sütü bozuk" sözlerine yanıt: Kötü söz sahibine aittir

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye transferinin ardından bugün Tarihi Şato Konağı'nda zirve gerçekleştirildi.

Zirveye, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir Milletvekilleri Yaşar Kırkpınar, Mehmet Ali Çelebi, Şebnem Bursalı, Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Mustafa Bilici, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Menderes Belediyesi Başkan Vekili Asuman Şen katıldı.

Zirve sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in "sütü bozuk" ifadelerine yanıt verdi.

Tugay açıklamasında, “Kendisine karşılık verecek bir yorum yapmak istemiyorum. Kendisi eski genel başkanımdır. Kötü söz sahibine aittir” dedi.

Özgür Özel ne dedi?

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına tepki gösterdiği açıklamasında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı için "bed-maye" ve "namert" ifadelerini kullanmıştı.

Özgür Özel, paylaşımında şunları demişti:

"Bir asır önce saraydan bir imza alanlar, Anadolu’yu da aldıklarını sandılar. Yanıldılar. Şimdi de bir bed-maye’den tehditle imza alınca koca İzmir’i alacaklarını sanıyorlar. Yanılıyorlar. İzmir’e “gavur” diyenlerin, İzmir marşına merakı manidar. Rehni alan, mülke sahip olmaz. Mülk benim oldu sanan varsa işte meydan.

Mert olan sandığı koyar, İzmirlilerin huzuruna çıkar. Bakanı aday çıkardın olmadı, Başbakanı aday çıkardın olmadı. İzmir’i sandıkta hiç kazanamadın, hiç kazanamayacaksın. KapKaç ile olmaz bu işler. Milletten ödü kopanın zaten süresi geriye işler.

Hadi Erdoğan, yarın o namerd ile kamera karşısına geçmeni ve tarihe yeni bir utanç fotoğrafı bırakmanı bekliyorum. Kaçan kaçsın, giden gitsin. Ben milletin gözüne bakıyorum. Herkes kendine yakışanı yapıyor. Millet bu olan biteni tarihin kara kaplı defterine yazıyor."

Farsça kökenli "bed-maye" sözcüğü, Türkçede "sütü bozuk" anlamında kullanılıyor.